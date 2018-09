Ma il Pd serve ancora?

di Caterina Conti

1) In natura ciò che non serve, muore. Del Pd c’è bisogno se svolge la sua funzione come forza democratica e progressista. Significa, in questa fase, svolgere un grande lavoro di collante della società introducendo anche elementi di elaborazione culturale sulle questioni centrali del dibattito pubblico. Ma per farlo ha bisogno di una credibilità che oggi non ha più e che può venire solo dall’ammissione degli errori compiuti, dalla proposta di un’alternativa seria e da una discontinuità anche della classe dirigente che lo rappresenta. Cambiare senza la paura di rimettere tutto in discussione: dopo la più grande sconfitta della sinistra, è il minimo. Per questo a mio avviso ci serve il congresso, per ricominciare dal buono che c’è.

2) E’ esattamente la sfida del congresso: quale linea teniamo oggi sul jobs act, quella di Poletti che l’ha firmato o quella di Cuperlo non l’ha votato? E’ una domanda lecita, che richiede una risposta articolata, profonda e non superficiale. Le vecchie divisioni del partito sono superate, abbiamo perso tutti. Ma resta che ci sono visioni alternative della sinistra e della società nel Pd. Confrontiamoci e guidi il partito chi trova riscontro maggiore nel paese, tra coloro che si appassionerebbero a questo dibattito. Non si appassionerebbero, invece, a un congresso ‘a casting’. Il Pd deve ragionare su chi sono i deboli da difendere, quai le diseguaglianze da combattere, quali le sfide culturali che ha davanti. E va riallargato lo schema del centrosinistra includendo le realtà sociali, le associazioni, i giovani, i luoghi in cui persone ‘di sinistra’ ci sono e si spendono. Se non stanno più nel Pd, è perché non abbiamo dato loro un motivo per restare.

3) Dobbiamo andare a recuperare i nostri voti andati al M5s. Intercettare di nuovo un elettorato e un corpo attivo che sono sensibili sui temi che il M5s ha posto: certo, in modo disarticolato, incoerente e superficiale ma la lotta alla burocrazia, il no al privilegio, la lotta alle mafie, l’ambiente sono temi della sinistra. Accordi di potere, invece, non penso siano utili per nessuno.