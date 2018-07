Il vezzo di Marchionne. La forfora sulle spalle

Il pane al pane, l’informazione al lettore, per quanto scabra possa risultare. Un giornalismo crudo, su Marchionne, come solo sa consentirsi un principe della scrittura che del giudizio altrui può non curarsi. Corriere della Sera, non a caso tre erre. Aldo Cazzullo, non a caso due zeta: “E trovò un segno per raccontare la propria alterità: il maglione scuro al posto della giacca e cravatta dell’establishment, concedendosi anche il vezzo – non per mancargli di rispetto da morto, ma per restituirne la fisicità da vivo – della forfora sulle spalle”. La forfora sulle spalle. In quanto vezzo di Marchionne. Per restituirne la fisicità da vivo. Stupendo. E allora pensi: ma la mia, di alterità? Che sul maglione è difficile, come fisicità da vivo, però di tanto in tanto, data la bella età, mi gocciola giù in basso come vezzo?