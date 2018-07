Perché in tanti ce l'hanno con Macron

Ce l’hanno con Macron in parecchi. Tiene alle dipendenze un tipo che menò le jeune citoyen, un black blok en pérspéctive, peut-etre, che quattro sciaffòn non gli avrebbero magari fatto mal. Quantonc, entendons nous, peut-etre aussi que non diventàss un black blok, le jeune citoyen. C’est que, in ogni cas, le protegé de Macron tenève un cognom arabeggiant e menava. C’est per quest che alcuni multiculturel, ma multi vraiment, ce l’han adèss avec le Président de la République. Se lo scopave, sottintendono additture, eux. Aux épaules perfin de la professorèsse. De la grande mère. Al rogo Macron, donc. E ca suffit coi tirann. Que va ben. Mais ‘sti du’ coiòn, tout de mème. C’est que je me souvien, moi. Que je mica me scorde. Que les mortache votres, si ce dimentiquons, nous. On se souvien, nous, par exemple de De Gaulle. De sa Résistence éroique, avec les chiappes de Churchìll. De monsieur Mitterrand, subite dope. De l’homme de la Cagoule qui avève assassiné Carlo Rosselli, vous savez? ah, vou ne savez pas? Rosselli: le socialiste de noantres. Mème se nessun ne parlave. E manco ne parle ancore. Après il avait trombé, le president Mitterrand, un’amoureuse socialiste. Ci avait perfine faitte une bambine. E non l’avaive jamais reconnue. Lui, il. Poi ci fecero sopre delle pippes, a lui, all’intellectuel, con degli inchinì che levati, perché manco l’aveva reconnue. Après, ma les pompinì eccome se ce l’han fait. Je me souvien aussi, tout de suite, di qualc bel diamantòn d’un Prèsident, liberté, egalité e fratenité, le quel sculettève con Bokassà. L’antropofago. Chirac, peut etre? Et on peu pas oublier, enfin, quel bel motorin, socialiste (oh, intendiamoche ben entre nous: c’est le droit de vivre), pour aller tromber con quelque minorènne, de nascoste, col casque. Bon. Mais qualcune delle plus belles teste de cass d’Europe ce l’ha maintenant con Macron. Con celui la, del semi-arabe a coté. Dell’ambigue, che se je capita, mena. Mentre monsieur le President, magar, en passant se lo scope. Tandis que nous, en Italie, ce stamo a succhià Dimaiò, plus Salvinì, c’est a dire la delicatèsse, e manco semo trans.