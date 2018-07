Querela ministeriale

Nessun eccesso e nessuna esibizione. Mi risulta da fonte certa che il ministro Salvini non abbia voluto querelare Saviano, banalmente stendendo denuncia su carta semplice, per una forma, malintesa finché si vuole, di riguardo nei confronti dell’intellettuale. Semplice non intendendo che fosse, egli ha dato ordine, quindi, di cercarne di complicata: al Viminale non ne han trovata, giù in cartoleria si son guardati negli occhi, e ha dovuto ripiegare a quel punto sulla carta ministeriale. Che sarà colpa sua, mo’?