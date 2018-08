Il prossimo che la sa lunga e che mi dice basta chiacchiere, è ora di lottare, intendendo, per lottare, battagliare oltre quello che ciascuno di quelli cui pensa di rivolgersi fa all’incirca ogni giorno, farà il piacere di aggiungere quando, dove, con chi, e si risparmi pure per cosa che quello più o meno lo so da me, grazie.