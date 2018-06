Vitalizi e pensioni d'oro

A me del vitalizio segato non me ne fregherebbe un beneamato cazzo perché da 22 anni, era il 1996, prendo 700mila euro all’anno in nero dal Quirinale come consulente-addobbi per la festa del 2 giugno. In aggiunta a due pensioni, una d’oro più una di platino, fasulle, che me le passa Bisignani attraverso i Servizi grazie a una vecchia disposizione di Scalfaro, e ho speso tutto in donne e in alcol perché le macchine di lusso mi aveva già educato mio padre che fanno cafone.