A quegli ignoranti infami che hanno rivinto le elezioni; ai propalatori di razzismo che negano di essere tali; ai miracolati di una rabbia costruita in maniera certosina negli ultimi trent’anni da un’informazione indecente, pilotata da borghesi indecenti, scritta a mano da profittatori indecenti; agli insultatori di qualsiasi vita in comune che non abbia come presupposto l’aizzare odio e invidia; alle capre più capre che mente umana possa immaginare; ai campioni planetari dell’incompetenza, dell’assenza di sobrietà e della bruttezza; ai nemici dell’idea stessa di Europa; ai provinciali indegni di qualsiasi provincia; a tutti costoro, noi, piede fermo e fronte alta, dalla nostra barricata ideale una parola sola manderemo a dire: PASARAN!