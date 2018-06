Che coraggio, questi del Pd

Al diavolo tutti gli strasicuri che il Pd è finito, che non esiste, che non battaglia, che è superato e via frustrandosi. Guardarsi intorno, prego. La brutta comunicazione straripa, l’immagine bestiale la fa da padrona, Salvini fa il ganassa contro i rom, c’è in giro tutto un censiamo i gitani, cacciamoli via, dagli allo zigano, meniamo i girovaghi, arrestiamo i nomadi, rinchiudiamo gli zingari, ebbene, il Pd possiede ancora stoffa tale, sguardo tanto acuto, visione così ampia e coraggio sufficiente per candidare a segretario nemmeno, che ce ne sarebbe già da vendere, uno Zingaretto solo: due.