Basta prendere in giro il M5s

Ma quando capiranno, questi sottuttoio di sinistra, che non si prende in giro l’onorevole Taverna per i suoi modi popolani? Quando si renderanno conto che non si spernacchia l’onorevole Di Maio per un congiuntivo sbagliato, il presidente Fico perché prende l’autobus, l’ex onorevole Battista che dice scemenze al figliolo, poi questo per i vaccini, poi quell’altro per le scie chimiche, o quell’altro ancora perché alle cinque della sera prende il minestrone coi biscotti? Quando capiranno quanto sia più che inutile, controproducente, chiamare i capataz grillini babbeiacinquestelle, se non addirittura stronzi? Che non è esatto? Che sono peggio?