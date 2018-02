Allegria a parte: barboni a rischio duro, scuole chiuse, autobus che non partono, alberi che schiantano, negozi sbarrati, appuntamenti che saltano, macchine di traverso, ortopedie intasate, treni in ritardo, voli cancellati, passeggeri allo sbaraglio, Juventus rinviate e pure la sagra dello scaricabarile ci tocca, con tutta ‘sta neve bianca bianca. Però come spicca il negro, eh, Salvini?