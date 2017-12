Cara Mogherini ma cosa si aspettava da quell'ebreo di Netanyahu?

Oh, finalmente! L’Alto rappresentante Ue Federica Mogherini questa volta ha mostrato carattere. Gliele ha cantate chiare, a Netanyahu. Quando gli ha sparato: “Il premier Benjamin Netanyahu ha detto di aspettarsi che altri paesi spostino le loro ambasciate. Può tenere le sue aspettative per altri, perché dai paesi Ue questo non avverrà”, è stata perfetta. “E gli Usa non si facciano illusioni”, ha quindi aggiunto. Secca. E brava. Se un minimo d’appunto le si potesse muovere, ma veramente minimo, è che sembrava tesa come una una corda di violino. Poteva forse mostrarsi meno agitata porgendosi altrettanto dura, solo appena più fredda. Invece, è apparsa un millimetro sopra le righe del linguaggio diplomatico e fin troppo vibrante, quasi che si sentisse personalmente delusa, umanamente ferita. Che con uno come Netanyahu ci sta tutto, intendiamoci. Santo cielo però, benedetta signora, cosa si aspettava mai da un tipo simile? Non lo sapeva che è ebreo?