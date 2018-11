Non torneremo un paese normale perché la sinistra prima o poi saprà riprendersi. No. Né tornerà il buonsenso perché sessanta affittuari genovesi sono stati dimenticati (ricordi tra l’altro, quella misera sessantina, che la povertà è stata abolita e stiamo percorrendo tutti insieme l’autostrada della felicità). Non torneremo normali perché Genova rischia di morire, dato che se muore pure Torino a noi genovesi basta e avanza.

E nemmeno prevarrà, la ragione, per qualche Bruxelles, per un po’ di spread, o un paio di agenzie di rating malmostose, o per i risparmi minacciati e neppure perché Travaglio dovrà cacciare, grazie ai giudici, due delle seicento lire messe al pizzo grazie ai giudici. Vincerà invece e tornerà, il buonsenso, per un motivo piccino quanto trascurabile in apparenza, ma decisivo. Perché nessuna differenza di fede o di cultura, nessun desiderio di potenza o di ambizione economica, come neppure il senso malposto di sé, di un proprio partito o della propria Nazione, al dunque sarà in grado rispondere alla domanda cruciale: perché è esistita la Mogherini?