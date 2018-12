Sulla Siria Mogherini fa scena muta

Quello tra Unione europea ed Egitto è stato un incontro “produttivo e franco su temi come le relazioni bilaterali, la situazione nella regione, in particolare le crisi in Siria, Libia, medio oriente, la cooperazione tra Ue e Unione Africana, di cui l'Egitto assumerà la guida il prossimo anno, e il comune sostegno al multilateralismo”, ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, nella conferenza stampa con il ministro degli Affari esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, a conclusione dell'ottavo Consiglio di associazione Ue-Egitto. Ma quando un giornalista ha domandato cosa ne pensassero i rappresentanti delle istituzioni coinvolte del ritiro militare degli Stati Uniti dallo scacchiere siriano, Mogherini ha ritenuto di non avere niente da aggiungere alle vaghe posizioni espresse dall'egiziano Shoukry.