Torna Masterchef Italia: “Più divertimento e meno lacrime”. Parola di Bastianich

Squadra che vince non si cambia: Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco tornano nella cucina di Masterchef per la sesta edizione del programma, in onda da giovedì prossimo 22 dicembre su Sky Uno Hd alle 21.15. Lo show cooking tra i più amati della tv racconterà la passione per la cucina attraverso le voci e gli occhi di 20 nuovi concorrenti, pronti a sfidarsi fino all'ultimo piatto per conquistare il grembiule che consentirà loro l'ingresso nell'olimpo della Masterclass.

Masterchef siamo noi Fenomenologia del talent di cucina che funziona grazie a concorrenti scarsi e infidi, giudici stronzi e un pubblico fedele (ma se oggi vince Erica è un insulto alla decenza)

Le regole del gioco sono le stesse di sempre, con qualche novità: oltre alla Mystery Box, all'Invention Test, al Pressure Test e alle prove in esterna, che quest'anno raddoppiano e sbarcano in Grecia e Spagna, gli aspiranti chef dovranno dimostrare la propria abilità culinaria realizzando piatti della tradizione italiana o estera.