Il tema di Claudio Piersanti e l'analisi della condizione umana

Da quarant’anni, Claudio Piersanti è una presenza costante e discreta nella narrativa italiana. Nel Ventunesimo secolo, però, gli storicizzatori ipnotizzati dallo Spirito del Tempo non sembrano più intenzionati a dedicargli una vera attenzione. Al massimo, onorano in lui il rappresentante dignitoso di una letteratura un po’ coperta di polvere. Ma è un equivoco. Piersanti è molto più coraggioso, e nella sua inattualità più attuale, dei troppi narratori da vetrina che appiccicano alle loro trame i fatti clamorosi di stagione, e che trasformano lo stile in una stilizzazione urlata. A vent’anni, con Tondelli e Palandri, Piersanti si è trovato in mezzo al movimento del ’77: ultima fiammata, carnevalesca e cupa, di un decennio di contestazione che si chiudeva con una liquidazione degli scopi iniziali e con il rifiuto del futuro. Seguì il cosiddetto riflusso, cioè una storia senza storia di individui soli. Memore della lezione di Bilenchi, di questo destino “vuoto” l’autore di “Luisa e il silenzio” si è fatto allora il poeta. I personaggi di Piersanti hanno una inesauribile fame di solitudine e immobilità, da cui si sviluppa presto una malattia organica – l’ascesi perfetta del non essere.



