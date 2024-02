Tanto mestiere da non sapere dove metterlo

Secondo Longanesi, i pittori dell’Ottocento italiano avevano così tanto mestiere che non seppero dove metterlo: come dire che era un mestiere a cui non corrispondeva un’adeguata capacità d’innovazione. Vale anche per i poeti. Solo la generazione successiva a D’Annunzio e Pascoli approda a una lirica moderna non più intorbidata dall’oratoria dei vati. Quella di crepuscolari, vociani e futuristi è però una stagione breve: dopo i trent’anni, i più muoiono al fronte o di tisi, o tacciono, o cambiano aspetto. Nella loro schiera spicca Guido Gozzano, che fa cozzare Aulico e Prosaico, liquidando con ironia manierista un’intera tradizione. Il suo ritratto più caratteristico si trova nei “Colloqui” (1911). Ma l’esordio è quella “Via del rifugio” che si apre su una poesia in cui un gruppo di bambine infilza una Vanessa Io; e ancora sulle farfalle, che dànno il nome a un poemetto incompiuto, si chiude la vicenda dell’autore. Questo poemetto di “Epistole entomologiche” viene oggi ristampato da Interno Libri con una partecipe introduzione di Giuseppe Grattacaso. Il modello è l’Arcadia scientifica del Settecento, il Mascheroni didascalico dell’“Invito a Lesbia Cidonia”; ma la scienza, o meglio l’ideologia che ne deriva, è tardottocentesca: un misto di spiritualismo e biologismo, di suggestioni cosmiche pascoliane e orientali. Qui Vita e Morte hanno “un volto solo”; la Natura, come il pensiero umano, “tenta ritenta elimina corregge”; e nell’Uomo si specchia al livello più alto la “volontà dell’Universo”: una volontà estetizzante, liberty, che fa di ogni essere l’immagine di un altro (le farfalle sono “animato fiore senza stelo”, e le ali del montano Parnassus richiamano la neve).

