Ci sono legami che scegliamo e legami che ci scelgono. Al di là del sangue, per contingenza o semplicemente per gioco di un destino che lancia i dadi e sa guardare più lontano di noi. Jokha Alharthi, nel suo ultimo romanzo L’albero delle arance amare, racconta la storia di Zuhur, ragazza omanita che studia in una fredda città del Regno Unito. Lontana da casa sua, ha lasciato Bint ‘Amir, sua nonna adottiva, sua sorella Sumaya, che una volta era una “Dinamo” ma poi ha smesso di girare, bloccata in un matrimonio da cui non riesce a scappare, la sua famiglia, la sua cultura e la sua lingua. E si sente intrappolata: in una lingua non sua e nei sensi di colpa. La nonna è morta poco dopo la sua partenza, quando le aveva chiesto di non andarsene, e tra il suo ricordo e la sua storia, cerca di tenere insieme i pezzi di un io frammentato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE