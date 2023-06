Vita degli anfibi

Un padre, un giorno, mentre spinge la piccola figlia sull’altalena, si dilegua e pare non dover tornare mai più. Lo scenario rustico che, con l’avvio delle ricerche, si apre di fronte agli occhi del lettore di Piero Balzoni è composto da paesi diradati, in cui la seriosa inconcludenza della polizia attraversa la disperata passività degli abitanti. Ci troviamo poco lontano da un lago morente per l’inquinamento: “In fondo al lago c’è una città. La città che l’acqua ha sommerso tanti anni fa. E dentro a questa città, in una cattedrale sfavillante, c’è una statua. E’ la statua del dio del lago e se riesci a parlarci lui può fare avverare un tuo desiderio”. Il desiderio, uno solo per tutta la vita, che la piccola figlia vuole esprimere al dio del lago è il ritorno di quel padre che tanto le ha insegnato nella sua connessione con la natura, nella cura per gli esseri viventi più indifesi, pur nell’incostanza.

