Il tentativo di arginare il fatalismo caro alle nostre società apatiche

Quando i politici agitano lo slogan del “nuovo umanesimo” è sempre una truffa; quando invece a recuperare l’eredità umanistica, in crisi da almeno un secolo, ci provano gli intellettuali, si tratta in genere di un tentativo velleitario. Ma esistono le eccezioni. Una si trova in “Dalla catastrofe alla speranza. Un alfabeto politico della vita offesa”, l’ultimo libro di Alfonso Musci edito da Mandese, il cui titolo annuncia uno stile aforistico alla Adorno corretto però dalla fiducia ostinata di Ernst Bloch. Attraversando una tradizione che va da Machiavelli ai francofortesi, e da Vico al nodo Croce-Gramsci, Musci collega l’alba della modernità ai problemi di oggi: ruolo di stato e papato, globalizzazione, emergenza ecologica, intelligenza artificiale, criptovalute, pandemia, guerra… Una naturale avidità di lettore, e un’ansia di militante senza partito, si traducono qui nella forma del riassunto-commento perspicuo e rigoroso, che evita conclusioni premature e sincretismi retorici, ma non rinuncia a restaurare parole ormai svuotate di senso come “socialismo” o “utopia”.

