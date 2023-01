Irriducibile

Per cominciare, un paio di avvertenze. La prima: il linguaggio del libro non è proprio accessibilissimo. E si capisce: Federico Faggin è l’inventore del microprocessore, da una vita lavora con i concetti più avanzati della tecnologia e della fisica, per lui il linguaggio dell’informatica e della meccanica quantistica è pane quotidiano, e il libro ne è disseminato (in questo senso, il glossario dei termini tecnici in coda è un ausilio prezioso). La seconda: la prospettiva da cui Faggin guarda la scienza e la realtà oggi è piuttosto insolita, il panpsichismo: “Una teoria filosofica secondo cui la coscienza deve far parte dell’ontologia dell’universo da sempre. Pertanto tutto ciò che esiste, come per esempio un granello di sabbia, una pietra, una pianta, un animale, un pianeta e così via, dev’essere cosciente”. Si tratta – osserva Faggin – di “una delle teorie filosofiche più antiche, già proposte dai Veda, da Talete, Platone, Plotino, Spinoza, Leibniz, Russell e molti altri”, ma che “non è mai stato preso sul serio dalla scienza”. Al contrario, per la scienza contemporanea tutto è materia, e la coscienza non è altro che uno stato che “in qualche modo” ne emerge, con il corollario che tutto obbedisce alle leggi della fisica e perciò il libero arbitrio non può esistere.

