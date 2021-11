C’è stato un momento in cui l’uomo ha cominciato a rifiutare lo stile moderno e ha smesso di sentirsi tale – moderno –, ricorda Adolf Loos, perché riteneva quell’atteggiamento assai povero e superficiale. A questa splendida nettezza, austera e concreta, di linea e di stile (qualcosa di simile alla fotografia della magnifica bottiglia di vetro per distillati accompagnata da quattro bicchieri, che trovate in apertura di questo Nudità, da poco edito da Giometti & Antonello), l’uomo ha finito col preferire la profondità di epoche passate. Si è così immerso nei tempi che furono, sentendosi felice come un greco, o come un simbolista medievale, scrive Loos, che data questo cruciale e dolente passaggio di gusto a fine Ottocento. Insomma, è da questo momento che iniziano i guai. Chi ha letto le mirabili pagine del suo Parole nel vuoto troverà familiare questa analisi. E vengono in mente le parole del suo amico e sodale Karl Krauss: “Adolf Loos e io, lui letteralmente, io linguisticamente, non abbiamo fatto e mostrato nient’altro se non che fra un’urna e un vaso da notte c’è una differenza e che proprio in questa differenza la civiltà ha il suo spazio. Gli altri invece, gli spiriti positivi, si dividono fra quelli che usano l’urna come vaso da notte e quelli che usano il vaso da notte come urna”.

