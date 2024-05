Milano da mangiare. In una mostra la relazione complicata tra cuochi e designer

Tutto è disegno e tutto è brand a Milano, si sa, compresi anzi in primo luogo i ristoranti. In una scena ormai dal sapore newyorchese (ma più densa e a tratti isterica data la piccolezza della città), ogni nuova apertura è un evento che viene poi declinato in un bellissimo logo che finisce poi spammato sui social, con lettering studiatissimo che avrà la meglio forse sulle pietanze, e mode di impiattamenti che sogneremo di utilizzare sui social (trovare posto IRL, in real life, è impossibile o troppo caro). Si diffondono nuovi usi e costumi, spesso derivativi. Ecco la coda, la coda per tutto, anche per la brioche la domenica mattina, e se punti a Fòla o Pan stazionerai immobile per un giro di isolato come da Tartine a San Francisco. Poi la app per prenotare, dove l’uso elettronico da Silicon Valley si ibrida sulla nevrosi milanese e sull’inefficienza italiana. Per cui prima prenoti più ganzo sei. Col risultato che mangiare fuori è diventata la sfida tipo prendere la linea al telequiz di una volta; lo sfizio è trovare il posto, non poi andarci. Così per puro effetto emulatorio conquisterai la domenica a pranzo lo slot dalle 15 alle 16 (al bancone), poi il cibo è dimenticabile, o forse dopo tutto quel rovello parrà buonissimo. Comunque arrivi lì e il ristorante è magari vuoto – se vuoi cancellare la prenotazione elettronica, ecco la declinazione italiana, non puoi farlo online ma solo telefonando.



