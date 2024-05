Condoni da incubo

Tutte le difformità che grazie alla mini sanatoria saranno definitivamente sanate con il provvedimento annunciato dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini

Non se ne parla più tanto ma c’è ancora molta attesa intorno al nuovo provvedimento annunciato dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che promette di sanare una serie di piccoli abusi edilizi nei quali si ingarbuglia l’amministrazione corrente. Ma non è ancora chiaro a quali abusi si fa riferimento e cosa conterrà il decreto in elaborazione. Si teme che alla fine il provvedimento esca depotenziato dai numerosi regolamenti già esistenti. Per sciogliere ogni dubbio possiamo anticipare le difformità che grazie alla mini sanatoria saranno definitivamente sanate. Si potranno condonare in ordine crescente di rilevanza urbanistica ed ambientale:

10 - Cucce per animali da compagnia, cani, gatti, furetti, tartarughe e serpenti; oppure per specie da cortile: oche, galline, conigli, maiali, fino a 2 metri cubi di volume e 1,50 metri di altezza al garrese. Anche voliere, ma solo se sfinestrate.

9 - Le autovetture divenute alloggio per senzatetto, divorziati, clochard, indigenti in genere. Se parcheggiate all’interno di striscia bianca. Previo ritiro della targa e pagamento oneri per cambio di destinazione d’uso.

8 - Cucine da campo per usi civili o militari, anche stabilmente ancorate al suolo. Ammessi anche barbecue in muratura, affumicatori e forni per pizze o lievitati in genere.

7 - Le edicole votive con effigie di santi. Sia in cortili privati che su suolo pubblico, fino a una volumetria complessiva di 3 mc vuoto per pieno. Valida anche per nicchie e piccoli altari. La sanatoria è concessa solo per santi afferenti alla religione cattolica con rito di Santa Romana Chiesa.

6 - Bagni chimici per adeguamento igienico-sanitario di abitazioni con unico bagno e nucleo familiare eccedente le tre unità. Purché realizzati in aderenza all’edificio ovvero non fuoriuscenti dalla sagoma e ben inseriti nel contesto ambientale e paesaggistico.

5 - Case sull’albero, ma solo se a livello unico, costruite interamente nella stessa essenza di legno della pianta e non superiori a 40 mq. di pavimento. Previo rilascio di autorizzazione sismica e nulla osta della Forestale e della Lega protezione uccelli.

4 - Intercapedini e/o passaggi segreti celate all’interno di abitazioni. Purché non superiori ai 10 mq calpestabili. Pure per casseforti ispezionabili, armadi-armerie, controsoffitti o caveau custodenti ori, gioielli, preziosi in genere o denaro in contante, eventualmente riciclabile tramite atteso condono fiscale.

3 - I locali se interrati oltre i 2 metri dal filo stradale e fino a 30 mc di superficie, purché destinati a cantine per la conservazione di derrate alimentari, bunker antiatomici o rifugi per latitanti.

2 - Stabilimenti balneari fino a 200 mq di arenile occupato abusivamente, ma solo se già completamente realizzati alla data del 15 maggio 2024.

1 - Ponti su corsi d’acqua, anche su suolo demaniale, fino ad una luce tra gli appoggi di 33.000 metri.