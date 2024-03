Tra Aldo Moro e l'Easy Going. Al culmine degli anni di piombo il club più trasgressivo

La notte tra il 15 e il 16 marzo 1978, mentre dalle parti di piazza del Popolo due giovani sono impegnati a squarciare le gomme di un furgone, a poca distanza, vicino a piazza Barberini, si sta radunando una folla di ragazzi molto più gioiosa. Sono tutti vestiti in modo eccentrico e aspettano di entrare in un nuovo locale. Anni dopo, i processi appureranno che furono i brigatisti Raffaele Fiore e Bruno Seghetti a bucare le gomme di quel furgone per impedire a un fioraio ambulante che viveva in via Brunetti di essere, come ogni mattina, all’angolo tra via Stresa e via Mario Fani. Proprio lì dove, l’indomani, avrebbero assaltato l’auto di Aldo Moro. Nel mentre, al civico 9 di via della Purificazione, traversa di piazza Barberini, apriva l’Easy Going. In un certo senso, quella notte, rappresenta quindi il crocevia tra gli Anni di piombo e il decennio più spensierato del paese.



