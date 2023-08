Jean-Louis Cohen è stato un professore poliglotta ed errante  

La scomparsa di un protagonista della storia dell’architettura, un erede del cosmopolitismo illuminista il cui motto era "my home is where my heart is”

La morte di Jean-Louis Cohen è stato un fulmine a ciel sereno. Una banale puntura di vespa ha messo fine a alla vita di uno dei massimi professori di storia dell’architettura e della città. Nato a Parigi nel 1949, si trovava nella sua casa di campagna nell’Ardèche, vicino alla Provenza, dove era solito trascorrere le vacanze estive sin dall’infanzia perché la sua famiglia vi si era rifugiata durante la guerra. Docente alla New York University, era anche stato il primo architetto ammesso al Collège de France oltre che collaboratore dei più prestigiosi musei americani ed europei. Aveva appena inaugurato una mostra su Parigi a Shanghai e infatti negli ultimi tempi si interessava soprattutto ai rapporti intertestuali fra le città, quello che lui chiamava transurbanity. In altre parole studiava il processo per cui molte città fanno proprie, almeno in certi periodi, le caratteristiche di altre e perciò era molto interessato a metropoli come Buenos Aires, avamposto europeo in Sudamerica, o Casablanca dove la modernità non era tanto il frutto del colonialismo quanto un vettore di emancipazione per le minoranze araba ed ebraica. Il nonno, Marcel Cohen, fu professore di lingue semitico-cuscitiche, un altro era architetto, la mamma, Marie-Élisa Nordmann, ingegnere chimico antifascista come Primo Levi e anche lei sopravvissuta ad Auschwitz.