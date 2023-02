Esplorazioni da flâneur a New York

New York soffre, perché non riesce a ritrovare il tasso di turismo pre Covid. Ma intanto cresce a dismisura e il suo profilo muta da un giorno all’altro con i finger sky scraper coi loro fusti svettanti da una minutissima base fra le strade di Manhattan. La nuova moda perciò è di tornare al tempo che fu. La stasi della pandemia e il silenzio coatto della città durante il Covid hanno spinto un osservatore acuto come Michael Kimmelman, responsabile per l’architettura del New York Times, a riesplorare il tema in un libro a più voci (The Intimate City, Walking New York, Penguin Press) che è una stratigrafia ragionata della città secondo l’arte del flâneurie, già collaudata per Parigi da Baudelaire e Walter Benjamin, e per Dublino da Vladimir Nabokov, il quale, esperto di Joyce, ne studiava le mappe per ricostruire passo passo gli spostamenti di Stephan Dedalus e di Leopold Bloom per gli studenti di Cornell.

