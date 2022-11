Intelligenza artificiale a colazione

La mattina ci sveglieremo e penseremo di essere riposati, di aver dormito bene, pronti via. Invece no: l’anello che abbiamo indossato tutta la notte ci dirà – o forse nemmeno ce lo dirà – che non è così, quindi comunicherà all’elettrodomestico di mettere più magnesio, più ferro nella colazione, altrimenti come faremo ad affrontare la giornata piena di impegni di cui il Calendar – sempre nell’anello – conosce tutti i dettagli? Questo è uno degli scenari che Mauro Porcini, Chief Design Officer di PepsiCo e autore del libro “The Human side of Innovation” (Berrett-Koehler Publishers), appena uscito negli Stati Uniti, immagina quando gli chiediamo di che cosa si occuperà il designer del futuro. Un mestiere che, per arrivare a questi risultati tecnologici, sembra non possa prescindere dall’aspetto umano. Notiamo il tempismo: le aziende tecnologiche stanno licenziando migliaia persone e noi parliamo di lato umano dell’innovazione, che cosa ci sfugge? “Nulla, questi non sono scenari di lungo periodo” spiega Mauro Porcini al Foglio. “Tutte le multinazionali attraversano ciclicamente momenti di ristrutturazione, di riconfigurazione dei team interni, non penso che questi licenziamenti siano legati a una nuova tecnologia che possa togliere lavoro umano. Quando arriveremo a una situazione in cui la tecnologia rimpiazzerà totalmente l’umano, allora l’ultimo dei problemi sarà il posto di lavoro”.

