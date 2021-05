Le Corbusier in automobile

I mezzi di locomozione erano una grande passione per l'architetto: nella sua collezione privata, in mostra oggi alla Pinacoteca Agnelli di Torino, si trovano fotografie di aerei, navi e treni. E anche i disegni della “Voiture Minimum”, l'auto che aveva proposto anche all'Avvocato

Conchiglie spezzate dal mare trovate sulla spiaggia di Cap Martin, ossi tranciati dal macellaio, fossili, foglie, radici nelle quali si distinguevano bene le venature: Le Corbusier li chiamava “objets à réaction poétique” perché gli permettevano di instaurare un rapporto con la natura e da questa trarre ispirazione. L’architetto li recuperava nel corso dei suoi viaggi, nella sua vita di tutti i giorni e poi li portava a casa con sé, prima in rue Jacob e poi nell’appartamento-atelier al 24 di rue Nungesser et Coli. Amava circondarsene, tanto da definirli la sua vera collezione privata. Erano questi pezzi apparentemente trascurabili a dargli l’input per realizzare i suoi disegni e progetti. Così il carapace di un granchio trovato sulla spiaggia ha ispirato la Chiesa di Notre-Dame du Haut, in Francia, mentre sulle pagine della rivista “L’Architecture d’Aujourd’hui” pubblicava la fotografia della Villa à Garches compresa tra i disegni a pastello di due ossi della sua collezione.