Il vincitore di Sanremo è Sayf, dice Wikipedia. Poi corregge l'errore

Nell'albo d'oro dell'enciclopedia online, al primo posto compare il rapper genovese e non Sal Da Vinci. D'altra parte, con il regolamento precedente a vincere sarebbe stato proprio lui. Problemi di aggiornamento

Un errore? Chissà. Ma per Wikipedia il risultato del 76esimo Festival della canzone italiana è chiaro: ha vinto Sayf con la sua "Tu mi piaci", come recita l'albo d'oro dell'enciclopedia online. Il rap insomma conquisterebbe per la prima volta il gradino più alto del podio, dopo le medaglie d'argento di Lazza e Geolier nelle edizioni del 2023 e del 2024. Ma la storia non è andata così.

L'albo d'oro di Wikipedia

Com'è noto, a vincere è stato Sal Da Vinci con la sua "Per sempre sì" con un distacco dello 0,3 per cento dal secondo posto. Una vittoria di misura aiutata però dal cambio di regolamento introdotto dal direttore artistico del Festival Carlo Conti.

Fino all'anno scorso, infatti, quando si arrivava alla finalissima (la top 5), i voti accumulati fino a quel momento venivano azzerati, facendo impazzire i centralini sanremesi negli ultimi minuti del Festival. Quest'anno, per evitare ribaltoni eccessivi, il voto espresso per i finalisti nell'ultima fase ha pesato per il 50 per cento, mentre l'altra metà era composta dalla media dei voti ottenuti dagli artisti nelle serate precedenti e nella prima fase finale. Inoltre era possibile votare solo una volta e non tre come accadeva in precedenza. Stando alle vecchie regole, Sayf avrebbe vinto contando sul 3 per cento dei voti in più rispetto allo sfidante Sal Da Vinci, ma grazie al forte vantaggio accumulato dal cantante napoletano durante la settimana e al sostegno della giuria della Sala stampa e della Radio, il risultato ha dato un esito diverso. Per Wikipedia – che ha poi corretto l'errore – il regolamento dev'essersi inceppato all'anno scorso. Se non è proprio un errore, allora è un mancato aggiornamento.