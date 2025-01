Viola viene salvata da Rosa nel bel mezzo di una rapina in Un posto al sole

Roberto e Marina tremano per le conseguenze della morte di un cliente dei cantieri su uno yatch costruito da Ferri, Castrese dice a Silvia di aver venduto il caseificio, mentre Rosa salva Viola e non riesce ad andare alla prima cena con Pino

Una buona bomba viene sganciata a Un posto al sole. Un cliente dei cantieri muore al largo, a bordo di uno yatch costruito da Ferri, pare proprio per un malfunzionamento. E Roberto e Marina già tremano per le conseguenze e il pessimo ritorno di immagine per l’azienda. Questo mentre Castrese annuncia a Silvia di aver venduto il caseificio ai Gagliotti. E oltre a Michele, anche il piccolo della famiglia sembra non gradire i modi di fare impresa del fratello. Viola invece da chi viene salvata nel bel mezzo della rapina? Da Rosa ovviamente, ormai sembra che i quartieri malfamati di Napoli siano la succursale del bar Vulcano. Comunque Rosa caccia i malviventi, salva Viola e se la porta a casa. Ora di fronte agli occhi di Manuel, e anche di Damiano, è una grande eroina. Peccato però che in questa impresa, ha dimenticato la prima cena con Pino. Che salta, nonostante entrambi non vedessero l’ora. Arriverà mai il momento per la Lolita Lobosco dei quartieri spagnoli di farsi una nuova vita?