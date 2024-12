Mediaset supera la Rai (di nuovo). I dati Auditel

Il sorpasso il 9 novembre, con uno sprint finale di Cologno Monzese e nonostante Europei e Olimpiadi trasmessi dalla tv pubblica. Per il secondo anno consecutivo il Biscione si conferma primo editore tv in Italia

In Mediaset si prepara lo champagne. C'è da festeggiare un 2024 da record in termini di ascolti, primo fra tutti il sorpasso (anche se di misura) della Rai. La concessionaria pubblica si avvia a chiudere l'anno con il 36,6 per cento di share nelle 24 ore, contro il 36,9 raccolto da Mediaset. Un risultato di misura, ma importante per due motivi: innanzitutto perché questo, dopo il 2023, sarà il secondo anno consecutivo in cui Mediaset è primo editore tv in Italia. E poi perché Viale Mazzini ha potuto trasmettere, oltre all'ultimo Sanremo condotto da Amadeus, anche Olimpiadi e Europei di calcio, mentre su Mediaset ha gravato l’assenza del contributo dei match in chiaro di Champions League.

A confermare il successo del 2024 sono i numeri appena pubblicati dall'Auditel, in occasione della chiusura dell’anno. Un dato che sembra in contrasto con quello diffuso questa mattina dall'Agcom, con la Rai in testa (3,01 contro 2,96 milioni di spettatori). Il mistero è presto svelato: i dati dell’Osservatorio sulle Comunicazioni dell'authority fotografavano la situazione dei soli primi 9 mesi dell'anno. Il sorpasso invece è avvenuto il 9 novembre, con uno sprint finale del gruppo di Cologno Monzese.

Mediaset è primo editore italiano in assoluto sia nel consumo televisivo e radiofonico tradizionale (con le sue Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio) sia in quello on-demand. Con tutti i suoi media, il gruppo infatti raggiunge i 96 milioni di copertura lorda settimanale. E occhio al futuro: il Biscione è il primo editore italiano per consumi non lineari (tv connesse, pc, device mobili), con oltre 10 miliardi di video visti e una crescita del 44,4 per cento sul 2023. Un bacino che è destinato a crescere.