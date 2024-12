L'ingenuità di Manuel e il disagio di Pasquale in Un posto al sole

I due ragazzini sono cresciuti in due contesti sociali diversi: il primo è figlio di un poliziotto il secondo di un carcerato. La strana amicizia che li lega però spinge il piccolo Manuel a rubare i soldi alla madre a fin di bene

Il piccolo Manuel, giorno dopo giorno, sia come personaggio che come attore, diventa sempre di più il protagonista assoluto di Upas. E supera la mamma, che ci era tanto piaciuta all’inizio, ma ultimamente proprio verso il bambino mostra un'esagerata dose di severità, mentre Manuel riesce a rappresentare davvero la massima espressione di generosità, sensibilità e simpatia. Il piccolo entra in contatto con Pasquale che si sta nascondendo per paura di essere arrestato, ma poi con intelligenza riesce a convincerlo a lasciarlo libero. Manuel più volte al giorno continua a portargli da mangiare e tenergli compagnia. La mamma scopre le provviste rubate, ma, conoscendo la sua generosità, pensa siano per i cagnolini in strada. Ora però Pasquale gli chiede dei soldi per prendere un pullman e scappare e, Manuel, dopo che il papà poliziotto gli ha detto che rischierebbe di finire in una casa famiglia, li ruba alla mamma per dargli a Pasquale. E' l’ingenuità di un bambino che, riconosciuta la buona fede del compagno, vuole solo aiutarlo a scappare dai casini degli adulti. Non è colpa di Pasquale se ha un papà carcerato, mentre Manuel ha un papà poliziotto.