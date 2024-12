La solitudine di Rossella in Un posto al sole

La ragazza si sente profondamente a disagio sul posto di lavoro e sempre più in difficoltà con i colleghi. Forse andare all'estero sembra l'unica soluzione, anche se questo metterà fine alla storia con Nunzio

Rossella è sempre più in difficoltà al punto che ormai vede tutti i colleghi di lavoro come eventuali molestatori. In realtà è lei a essere profondamente a disagio, a questo punto anche con se stessa. L’unica soluzione sembra essere quella consigliata dal padre: andare via a studiare per qualche mese all’estero. Una fuga. Come se lei fosse la colpevole e non la vittima. La scelta ovviamente coinvolge anche Nunzio, che nonostante la richiesta dei genitori di Rossella di starle alla larga fintanto che non avrà deciso di mollare Diana, va dalla ragazza per tentare di fermarla. Ma lei ha finalmente il coraggio di capire, e poi di dirgli, la verità: “Se non stiamo insieme è perchè non ci amiamo abbastanza”. Resta però criticabile l’atteggiamento sia del papà che di Nunzio: possibile che di fronte a una molestia subita dalla ragazza da parte del suo capo, nessuno se la prenda con lui, lasciando che sia la ragazza da sola a subirne le conseguenze, e magari lasciando che ad altre dopo di lei possa capitare ancora?