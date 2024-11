L'amore non è una prova di forza. Nemmeno in "Un posto al sole"

Roberto Ferri decide di proseguire il percorso dalla psicologa, mosso dall'esigenza di fronteggiare quell'ego straripante che ha portato alla rovina la sua vita e quella di chi lo circonda. Un piccolo miracolo di saggezza, come quello che convince Rosa a ritornare finalmente fra i banchi di scuola

“Le relazioni sentimentali non dovrebbero essere prove di forza”. E’ con queste parole che Ferri si convince a proseguire il percorso dalla psicologa. Lui dall’inizio si è irrigidito per non darla vinta a Marina, convinto che non servisse a nulla. Ma quella frase lo ha convinto. E in effetti sarebbe utile per tutte le coppie, perchè l’amore è complicità, unione, mestizia dell’uno verso l’altro, e non prova di forza. Come da sempre Roberto vive ogni suo rapporto familiare, sentimentale e lavorativo. Il suo ego deve prevalere sempre in ogni relazione, e per questo si ritrova a rovinare la vita propria e di chi lo circonda. Forse questa volta ha capito di aver sbagliato, ma certo è incredibile che gli autori abbiano voluto far ricadere questo “miracolo” nelle parole di una psicologa, quando sarebbe bastata la saggezza non diciamo della signora Poggi, ma di un Raffaele qualunque. Lo stesso che proprio con la sua saggezza da portiere ha convinto Rosa a tornare a scuola, perchè le differenze sociali nulla sono se c’è determinazione, intelligenza, e amore.