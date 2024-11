Rossella e Nunzio tornano insieme: di nuovo coppia in Un posto al sole

Rossella confessa alla madre che ha ricominciato a frequentarsi con Nunzio. Silvia è felice della notizia, ma la cattiva fama del ragazzo non fa ben sperare per il futuro

Rossella, oltre a subire mobbing dal primario per non aver ceduto alle sue avance, racconta a Silvia di aver ricominciato la storia con Nunzio. La mamma apprende la notizia con grande felicità. Ora qui, cari autori, dovremmo fermarci un attimo, magari al sole, e ragionare: ma come vi viene in mente che uno sciupafemmine come Nunzio Boschi, volubile e immaturo, che ha puntualmente tradito tutte le ragazze con cui è stato, venga accolto da una futura suocera (che è anche la sua datrice di lavoro) come una buona notizia? Capiamo il podio da eroe alla Nunzio Boschi e l’irrequietezza che abbatte la monotonia, ma quale mamma sarebbe contenta di vedere la figlia con un uomo che “una ne lascia e cento ne piglia”? E infatti anche adesso continua a stare con due piedi in una scarpa, e non regge più la scusa che si comporta così per non far soffrire nessuna. Se in tutti questi anni lo avete fatto stare con tutte le ragazzine della soap, poi non potete presentarcelo come il principe azzurro. Altrimenti a questo punto "aridateci" Alberto Palladini!