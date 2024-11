Nunzio tra Rossella e Diana: Un posto al sole e le difficoltà di lasciarsi

Il ragazzo è a un bivio. Da un lato c'è l'amore per Rossella, il suo pensiero fisso. Dall'altro c'è l'attuale compagna Diana, che vive un momento difficile a lavoro. E lui appare come un angelo, anche se non lo è

Mentre sono ancora a letto insieme, Nunzio dichiara a Rossella di non aver mai smesso di pensarla e di voler stare con lei. Lei non gli chiede nulla, ma lui promette di lasciare Diana. Subito dopo la ragazza va a casa dei genitori e racconta del tentativo di approccio subito dal primario. Qualunque padre si sarebbe a questo punto scaraventato su di lui, invece Silvia e Michele dimostrano la lucidità di sempre. Pronti a sostenere la figlia se vorrà denunciarlo, e a starle vicino se invece preferirà temporeggiare. Non sanno cos’altro sta vivendo. Nunzio torna da Diana, e lei, arrivata nella soap come l’architetto di grido che tutti i palazzinari di Napoli cercano, da quando ha avuto l’incidente ha problemi a trovare commesse. Surreale. Tutto per far desistere Nunzio dal lasciarla. Come se il tradimento non fosse già sufficiente per classificarlo come pessimo compagno. E invece le remore che prova nel lasciarla in questo momento di difficoltà, dicendo però a Rossella di amare lei, lo fanno apparire sempre come un angelo di ragazzo, che invece non è.