Non tutti gli amori sono possibili in Un posto al sole

I ragazzi del quartiere stuzzicano il piccolo Manuel insinuando una relazione di sua madre con il prete, e alla fine si convince anche lui che sia vero. Intanto Rosa spera ancora di poter riavere Damiano

Il piccolo Manuel protagonista assoluto di queste puntate, che ne guadagnano in simpatia e coinvolgimento del pubblico. Il bambino litiga con i ragazzi del quartiere, che continuano a stuzzicarlo insinuando che Rosa abbia una relazione con il prete. Lui per strada difende la mamma, ma a casa è rabbioso con lei. L'atteggiamento affettuoso tra i presunti uccelli di rovo del Vesuvio, visto da Manuel con i suoi stessi occhi, lo convince che forse le voci dei pettegoli sono vere. Mentre Rosa continua a rimproverarlo, e a preoccuparsi, ma senza ascoltarlo. Così alla fine lui sbotta e la accusa della storia col prete, prendendosi un bello schiaffone. Ennesimo errore di Rosa. Che ancora si illude di poter riavere Damiano, rimanendo un’altra volta delusa. Mentre Rossella sembra essere l’unica ad accorgersi che i problemi di deambulazione di Nadia non sono passati. Ma questa sarà certamente una scusa per aprire nuovi capitoli.