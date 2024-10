L'amore rende l'uomo fesso. Anche in Un posto al sole

L'arresto di Torrente offre ad Alberto la possibilità di tornare a Napoli. Mentre il nuovo fidanzamento porta Guido a trattare male tutti quanti i suoi affetti, senza accorgersi di quanto saranno fondamentali per lui una volta che l'amore passeggero scomparirà

L’agguato della polizia riesce, e, sorprendentemente, riescono facilmente ad arrestare Torrente. A lasciarci le penne però è un giovane poliziotto, con la moglie incinta. Damiano si sente in colpa e responsabile dell’accaduto, e dopo aver passato la notte in ospedale con Viola, va a casa di Rosa che lo consola. La buona notizia, oltre all’arresto, è che ora Alberto può ritornare a Napoli, non avendo più il clan alle calcagna. Ma non è detto lo faccia, finché non ha rassicurazioni sul figlio. Allontandosi dalla criminalità, chi inizia a comportarsi malissimo è Guido. Da quando ha la nuova fidanzata tratta tutti i suoi amici, Mariella, e persino il piccolo Lollo, in malo modo, sfruttando tutto e tutti pur di raggiungere il suo unico obiettivo: Claudia. E’ proprio vero che l’amore fa l’uomo fesso, e anche le persone più buone e gentili, di fronte a una donna che gli fa perdere la testa, escono di senno imbruttendosi e dimenticando tutto ciò che c’è intorno. Che poi è ciò che, quando la donna va via e l'amore scompare, resta.