L'addio di Alberto in Un posto al sole

Alberto saluta Napoli ed esce di scena dopo venticinque anni. Intanto il piccolo Manuel è accusato dalla madre che non riesce a capire il problema che sta vivendo

Come sempre il piccolo Manuel è il più saggio di tutti, mentre la mamma continua ad accusarlo senza capire il problema che sta vivendo. E senza accorgersi che è al centro del pettegolezzo di tutto il quartiere. Molto bello l’addio di Alberto che parte da Napoli con un saluto di stima e affetto a Niko, il suo socio, l’unico che ha creduto in lui e gli ha dato fiducia. Alla fine il personaggio di Alberto, forse il più longevo rimasto nella soap, è da 25 anni nel cuore dei fan proprio per la sua strafottenza e il suo cinismo. Nell’ultima stagione però gli autori l’hanno trasformato in un personaggio con una cattiveria fine a se stessa. E poi uno bello e dannato come Alberto, lontano da una donna non ha lo stesso interesse. Quindi tutti ci auguriamo che, preso Torrente, possa ritornare nel cast con la spavalderia di un tempo per una nuova storia d’amore, travagliata e difficile ma piena di passione e dolcezza come ce lo ricordavamo.