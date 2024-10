Un parco archeologico e cattivi esempi in Un posto al sole

Nico e Costabile finiscono per prendersi a pugni, mentre Rossella non sa con chi parlare. Intanto Gimmy sembra rinsavito dopo il chiarimento con il padre mentre Tommy va al Vulcano con Ida

Rossella è davvero turbata per la carezza del primario, ma non riesce a parlarne con nessuno. Ma sa che la aspettano lunghi mesi di lavoro fianco a fianco. Nel frattempo abbiamo finalmente scoperto che il piccolo Tommy è stato riaffiorato a Ida, con una fase di riavvicinamento. Che naturalmente decide subito di portarlo al Vulcano, e come ovvio che fosse il primo a passare da lì è Ferri. Comunque è arrivato il giorno dell’inaugurazione del parco archeologico di Manu e Gimmy, rinsavito dalle disattenzioni del padre, dà buca a Valeria per andare dalla zia. Che però nel bel mezzo dei festeggiamenti si vede arrivare prima Valeria che si bacia Nico, e poi Costabile a rovinarle la festa. Lui raggiunto dall’ingiunzione di pagamento le chiede di non rovinarlo, ma si avvicina Nico, l’avvocato, e finiscono per prendersi a pugni. Cresceranno bene i bambini con questi insegnamenti… del resto stiamo in un parco di antenati…. sigla!