Coppie in crisi e nuovi amori in Un posto al sole

Il caffè Vulcano continua a essere il luogo di ritrovo di tutti gli squattrinati di Napoli e non si ferma la crisi tra la Giordano e Ferri. Mentre il piccolo Gimmy trascura la scuola per star dietro alla sua fiamma

Marina e Lara finiscono alle mani, come due vere vaiasse. E il video fa il giro di tutta Napoli. La Giordano si vergogna profondamente, ed è consapevole che con Ferri ogni volta che si rimettono insieme, lui poi finisce per umiliarla. Quindi prende la decisione di andare via per un po'. Il piccolo Gimmy ormai marina compiti e scuola per star dietro alla sua piccola fiamma, ma mentre Niko non si accorge di nulla, Manu gli consiglia di non farsi sfruttare perdendo di vista i suoi interessi e le cose importanti. Il dottor De Santis ha accettato di dare una mano ai malati immigrati attraverso la parrocchia. Nuova linfa e nuovi stimoli per la sua vita. Ma quanto potrà durare alla luca della sua malattia degenerativa? E al caffè Vulcano per quanto potranno resistere ancora ad essere il dopolavoro di tutti gli squattrinati di Napoli? Sigla!!!