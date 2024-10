Indagini, tradimenti e bugie In Un posto al sole

Continuano le indagini della polizia, Ferri ammette la verità, ma quella più dolorosa la rivela Roberto: è tornato a letto con Lara. Intanto il figlio Gimmy risente della crisi genitoriale e i compiti non hanno più tanta importanza

Le indagini della polizia si allargano, e da Marina i sospetti passano su Lara. Ferri svela che è stata lei a fargli quei graffi sul volto, e la donna è costretta ad ammettere tutta la verità in commissariato. Ma quella più dolorosa è quella che Roberto confessa a Marina: è tornato a letto con Lara. Anche se solo per convincerla a testimoniare in suo favore al processo per l’affidamento del piccolo Tommy. Ma ora, ovviamente, Marina è affranta, delusa, e torna a mettere in discussione il loro matrimonio. Fronte Gimmy: il bambino è sempre più abbandonato dal padre, ormai preso dalle distrazioni di coppia. E nonostante gli avvertimenti del nonno, il ragazzo abbandona i compiti preso sempre più dalla nipotina di Valeria e altri passatempi. Al caffe Vulcano invece ognuno dei soci porta i suoi problemi tra la cucina e il bancone… "ma questi quando lavorano?” Si chiedono i telespettatori… tra l’altro sembra essere veramente l’unico bar, ristorante e locale di tutta Napoli.