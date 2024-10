Il colpevole è sempre il meno sospetto. Anche in Un posto al sole

Il percorso verso una completa liberazione da un matrimonio passa anche per scelte coraggiose, mentre un ricordo improvviso permette di fare maggiore chiarezza su chi abbia aggredito Ferri, regalando ai telespettatori un colpo di scena senza eguali

Mariella finalmente prende coraggio, e con l’aiuto di Bice dice a Guido di non andare più a casa senza prima avvisarla. E’ il primo passo, importante, verso una ripresa dell’autonomia e liberazione da questo matrimonio ormai finito. Roberto invece si sveglia da coma e subito i poliziotti lo interrogano, ma lui non ricorda nulla. Marina però, forte dell’appoggio di Filippo, che crede alla sua innocenza, gli racconta tutta la verità confessando di averlo seguito ma di non essere stata lei ad aggredirlo. A quel punto Roberto si ricorda in un flash della lite con Lara, e chiama la polizia per raccontarlo. Mentre quindi i sospetti si rivolgono a lei, sullo schermo passano le immagini di quella notte: è stata la suora con il suo bastone a colpire Ferri per tenerlo lontano da Lara. Chissà se questo flashback sta scorrendo nella memoria di Roberto o della perpetua… sigla!