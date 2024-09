In Un posto al sole va in scena il chiodo schiaccia chiodo: Mariella riuscirà a dimenticarsi di Guido?

La donna parla di Guido anche con gli uomini con cui esce: mai come in questo caso, la saggezza popolare dei proverbi è fedele alla realtà. Intanto Ferri riesce a fare cambiare idea a Lara nel processo che lo riguarda

Ferri riesce a piegare emotivamente, e sessualmente, Lara. Convincendola, con i suoi soliti metodi, a cambiare linea e testimoniare in suo favore al processo. Ma non riesce a fare altrettanto con Filippo e Serena, che decidono di non assecondare le sue richieste. Nonostante Roberto insulterà per questo la nuora, difesa strenuamente da Filippo.



Mariella invece non riesce a togliersi dalla testa Guido, e continua a parlare di lui anche con gli uomini che le si propongono. Finché non viene a scoprire che il marito è partito a Roma da Claudia. Ora finalmente cercherà anche lei di dimenticarlo, con il solito infallibile metodo del chiodo schiaccia chiodo. E mai, come in questo caso, la saggezza popolare dei proverbi è fedele alla realtà. Solo un nuovo amore, un nuovo impegno, una nuova scintilla, può cancellare quella che ormai ha consumato la sua cera.