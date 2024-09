In Un posto al sole Alberto ha paura, ma continua a mentire

L'uomo è spaventato dalla vendetta di Torrente e pur di avere protezione decide di rivolgersi alla polizia. Ma non dice tutta la verità, cosa che non impedisce ai pm di credere alla sua versione dei fatti. Intanto, il dottor Croci fa un gesto inconsulto nei confronti di Rossella

Alberto ha davvero paura della vendetta di Torrente, e pur di avere protezione decide di rivolgersi alla polizia. Ma non dice tutta la verità, e nonostante la lezione che gli ha fatto Niko, i pm sono sospettosi. Ma decidono di dargli comunque fiducia, facendosi raccontare i dettagli. Micaela dopo aver lasciato Samuel si sfoga con Serena, lasciando in qualche modo intendere che lo ha fatto solo per non legarsi troppo. Nel frattempo in ospedale il dottor Croci ha un battibecco con Rossella rispetto a una profilassi medica, ma alla fine le dice di seguire le sue indicazioni da superiore. Ma il primario visto il battibecco dà ragione alla ragazza. Incontrandola successivamente in corridoio le fa i complimenti per l’atteggiamento mostrato sul posto di lavoro, ma le mette la mano sulla spalla. Un gesto forse naturale, ma certamente inconsulto, che poteva evitare, e che darà adito a ulteriori storie.