Tradimenti strumentali e un mare di cause perse in Un posto al sole

Il sesso usato come veicolo per raggiungere i propri obiettivi, processi giudiziari intricati e irrisolvibili, con gli strascichi di un amore appassito che influenza ancora le scelte di Mariella e una nuova fiamma che mette zizzania nella quotidianità del piccolo Gimmi

Roberto Ferri è disposto a tutto pur di riavere il bambino, rispolvera tutte le armi che ha a disposizione. Non solo i soldi per Ida, ma anche il grande debole di Lara: il sesso. E cosi si concede a lei, tradendo ancora una volta Marina. Mentre in tribunale riescono tutte le parti a fare grandi figuracce. E complicando e rendendo sempre più intricato il processo e il suo esito. Mariella invece, confermata ormai la rottura del matrimonio con Guido, inizia a uscire con Bice che la porta in palestra a rimorchiare. Ma al momento la ragazza non sembra interessata. Nel frattempo Renato riesce a mettersi contro tutti i membri della famiglia per questa sua ossessione di stare dietro a Gimmi. Eppure questa volta, forse per la prima volta, il nonno sembra avere ragione perchè da quando è entrata in casa Valeria, la nuova fiamma di Niko, il bambino è allo sbando, insieme alla casa e alla famiglia. Come del resto un pò tutte le case di Palazzo Pallidini.