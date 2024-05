La gelosia è la vera protagonista di Un posto al sole

Diego entra in crisi perchè deve decidere se salvare il padre o la sua ragazza. Guido e Claudia continuano le scorribande, facendo ingelosire Mariella. Anche Damiano ha pensieri per la testa e si interroga sul rapporto tra Viola ed Eugenio

E’ arrivato il momento del ricatto. Ferri chiede a Diego di convincere Ida a non denunciare la maternità del bambino, in cambio eviterà di denunciare Raffaele per l’aggressione subìta. Ora Diego dovrà decidere se salvare il padre o la sua ragazza, e ovviamente entrerà nell’ennesima crisi. In tutto questo sta per rientrare Marina. Ma non solo lei.

Continuano poi le scorribande tra Guido e la nuova arrivata Claudia. Mentre Mariella, giustamente, è sempre più gelosa. Come inizia ad esserlo anche Damiano, rispetto al rinnovato rapporto tra Viola ed Eugenio.

E che dire di Manuela sempre più gelosa del rapporto tra Niko e Valeria? Insomma è sempre la gelosia il sentimento centrale intorno a cui ruotano tutte le storie di Upas, come pure della nostra vita. Forse più dell’amore stesso. Perchè se questo si consuma perlopiù tra le coppie, la gelosia coinvolge anche altre persone, storie e sentimenti. In sua assenza tutto sarebbe più sereno, ma, come in una soap, anche più noioso.