Battibecchi e omertà in Un posto al sole

La lite tra Ferri e Raffaele finisce con un polso rotto e un referto che mette in discussione la causa per il riconoscimento del piccolo Tommi. Ormai a palazzo Palladini tutti sanno la verità ma nessuno parla

Le cose si complicano a palazzo Palladini. Il battibecco tra Ferri e Raffaele finisce con il primo a terra e il polso rotto, disposto a denunciare il portiere dopo il referto ospedaliero. Ma Raffaele va a chiedergli scusa davvero dispiaciuto per l’accaduto. Il rischio è che l'episodio comporti la richiesta della rinuncia alla causa legale per il riconoscimento del piccolo Tommi. E certamente Diego non biasimerà la scelta del papà.

Tutto questo, tra l’altro, sta accadendo in assenza di Marina e di Lara, che prima o poi ritorneranno in scena complicando ulteriormente le cose. Però a questo punto risulta sconclusionata la scelta aurorale rispetto a questa situazione: ormai quasi tutti a palazzo, da Serena e Filippo, a Renato e Ornella, sanno la verità. E risulta incomprensibile come persone così per bene possano coprire una storia così grave come la “vendita” di un bambino.