Gli ultimi sviluppi di Un posto al sole

Renato e Raffaele sono in Trentino, mentre Niko rivede Valeria. Clara torna da Alberto, che però non cambia mai. E non è il solo

Quando i protagonisti sono Renato e Raffaele, abbiamo sempre storie divertenti. Ora i due sono partiti per Dimaro, in Trentino. Chissà se Raffaele riuscirà a incontrare il Napoli in ritiro. Sicuro Niko ha ritrovato Valeria, sua prima fiamma scomparsa da anni dalla soap. La signora Giulia, giudice della moralità di Upas, fa da crocerossina a Rosa, ospitandola con Manuel per qualche giorno. La ragazza si convince così a lasciare la casa e a mettere al sicuro il figlio. Mentre Clara ha preferito tornare da Alberto, che però non cambia mai. E non cambiano mai neanche Roberto e Marina, nella loro cattiveria. Ma gli anni passano anche per loro, e ormai tutti li scambiano per i nonni del piccolo Tommy. Silvia e Michele invece da divorziati sono più legati che Rossella col promesso sposo. Nonostante la pettinatura improbabile da mamma della sposa.