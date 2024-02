Com'è andato San Valentino per i protagonisti di Un posto al sole

Raffaele è l'unico ad aver passato la giornata ai fornelli. C'è stata tensione tra i promessi sposi Rossella e Riccardo, mentre il bacio tra Diego e Ida è stato interrotto

"Che c’è di meglio di pasta e patate a San Valentino?". Non poteva che essere Raffaele l’unico di Palazzo Pallidini a trascorrere anche il giorno degli innamorati in cucina. Non se la passano tanto meglio Rossella e Riccardo. La ragazza ha scoperto che il suo promesso sposo ha incontrato la sua ex a Milano e ora è arrabbiata e sfiduciata. In realtà Riccardo non ha ceduto alle provocazioni, rimanendo fedele a Rossella. Basterà per amarsi in eterno? O almeno finché non sarà Rossella a tradirlo con Nunzio. Nel frattempo si riavvicinano Diego e Ida, e questa volta nessuno potrà separarli, almeno finché non entrerà qualcuno nel palazzo e interrompe il loro bacio in portineria.

Fiori anche per Giulia e De Santis, e speriamo che San Valentino sia finito anche per Upas. Senza voler fare quelli che "ci si ama tutti i giorni dell’anno", almeno per una buona pasta e patate non dobbiamo aspettare le feste.